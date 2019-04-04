نتنياهو مسألة اجتياح قطاع غزة لا زالت قائمة

عرضت تسليم غزة على قادة عرب رفضوا

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" ليس لديها النية للقيام بعملية عسكرية على قطاع غزة رداً على صواريخ أطلقت نحوها، لكن الدخول للقطاع واحتلاله لا زال على الطاولة وفقاً لمصلحة "إسرائيل". حسب قوله

وأضاف خلال مقابله مع الصحافي يرون ديكل حول الوضع بين "إسرائيل" وقطاع غزة: نحن نطوق قطاع غزة بقوة كبيرة جداً، أنا لا أعلم إن سننجح بتوفير هدوء طويل الأجل لسكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، لكني أعلم فقط شيء واحد أنا لا اقوم بحروب زائدة.

وتابع: أنا على استعداد لدفع الثمن السياسي، ونحن لا نرسل الجنود ليدفعوا الثمن في الحرب، إلا بعد أن نكون قد أنهينا كل الاحتمالات، ولكنني أقول ربما نقوم بالخروج لعملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.