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نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين يواجه 50 اتهاما بالقتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 04 ابريل 2019
نيوزلندا نيوزلندا
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قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الخميس، إن الرجل الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح على مسجدين في كرايستشيرش سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.

وقالت الشرطة في بيان: “لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث”.

وكان الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه بأنه من أنصار فكرة تفوق الجنس الأبيض قد سبق اتهامه بجريمة قتل واحدة في أعقاب الهجوم وتم حبسه.

ومن المقرر أن يعود للمحكمة يوم الجمعة. ووصف الهجوم الذي وقع في 15 مارس/ آذار بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.

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