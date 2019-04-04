اعتقالات بالضفة تطال 13 مواطناً من مناطق متفرقة

الاحتلال يعتقل ١٣مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس ، ١٣ مواطنا من مناطق متفرق بالضفة ، وزعم الاحتلال مصادرة أسلحة من تقوع شرق بيت لحم وأموال من قباطية جنوب جنين.

وعُرف من بين المعتقلين، ما يلي:

١. المحرر خلدون البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. المحرر ياسر الفحل- كوبر

٣. أحمد الحبازي- نعلين غرب رام الله

٤. المحرر براء وجيه قط- مادما جنوب نابلس

٥. هشام بشكار- نابلس

٦. يوسف حشاش- مخيم بلاطة بنابلس

٧. محمد الدبعي- مخيم بلاطة

٨. مجاهد أبو الطلال- مخيم جنين

٩. نوار نواهضة- اليامون قرب جنين

١٠. عمر عبد الله رضوان- عزون شرق قلقيلية

- اعتقال الشاب بهاء نظمي عويس من اللبن الشرقي جنوب نابلس أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله.