اعتقالات بالضفة تطال 13 مواطناً من مناطق متفرقة

الاحتلال يعتقل ١٣مواطنا من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس ، ١٣ مواطنا من مناطق متفرق بالضفة ، وزعم الاحتلال مصادرة أسلحة من تقوع شرق بيت لحم وأموال من قباطية جنوب جنين.
وعُرف من بين المعتقلين، ما يلي:
١. المحرر خلدون البرغوثي- كوبر شمال رام الله
٢. المحرر ياسر الفحل- كوبر
٣. أحمد الحبازي- نعلين غرب رام الله
٤. المحرر براء وجيه قط- مادما جنوب نابلس
٥. هشام بشكار- نابلس
٦. يوسف حشاش- مخيم بلاطة بنابلس
٧. محمد الدبعي- مخيم بلاطة
٨. مجاهد أبو الطلال- مخيم جنين
٩. نوار نواهضة- اليامون قرب جنين
١٠. عمر عبد الله رضوان- عزون شرق قلقيلية
- اعتقال الشاب بهاء نظمي عويس من اللبن الشرقي جنوب نابلس أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله.