الطقس: ارتفاع الحرارة

يكون الجو غائماً جزئياً ، اليوم الخميس، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً ،الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.