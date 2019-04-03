أمين عام "فدا" تستقبل من منصبها على خلفية المشاركة في حكومة اشتية

ذكرت مصادر إعلامية محلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمين العام لحزب "فدا"، زهيرة كمال قدمت استقالتها من منصبها كأمين عام للحزب، على خلفية المشاركة في الحكومة الـ 18 التي يجري تشكليها من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

ونقلت وكالة "معاً" عن مصادرها، أن الاستقالة جاءت على خلفية مشاركة "فدا" في الحكومة ال18، بعد أن قرر الحزب عدم المشاركة سابقا، ثم أعلن لاحقا عن المشاركة.

وبينت أن حزب "فدا" يعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة استقالة كمال.

وأوضحت المصادر المحلية ان كمال قدمت استقالتها من الامانة العامة للحزب، على ان تستكمل النقاشات في اطار الحزب يوم السبت المقبل، للبت في شأن الاستقالة، ومناقشة كيف تغير قرار المشاركة في الحكومة ومن الذي اتخذه.