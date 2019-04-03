وفود دبلوماسية أوروبية تغادر غزة عبر معبر بيت حانون

غادرت الوفود الدبلوماسية الأوروبية التي وصلت قطاع غزة اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وأكد المكتب الإعلامي في معبر بيت حانون، مغادرة الوفود الدبلوماسية الأوروبية عبر "إيرز" بعد عدة ساعات من وصولهم لقطاع غزة.

وبحسب إعلام معبر بيت حانون فإن الوفود الدبلوماسية التي دخلت غزة اليوم تضم عدة مسؤولين وهم:

- القنصل الإيطالي ونائبه ووفد مرافق له.

- السفير السويسري والوفد المرافق له.

- نائب القنصل الاسباني ومسؤول التعاون ووفد مرافق له.

- مدير مكتب السفارة النرويجية.

- مسؤول ملف الاونروا في السفارة البلجيكية.

- وكيل السفارة المالطية.

- مسؤول المهمة البولندي ووفد مرافق له.

- مدير مكتب القنصلية الإيرلندي العام.

- مسؤول التعاون ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له.

- وفد من وكالة الغوث " الاونروا "