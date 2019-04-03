استطلاع هآرتس: الليكود سيسحق أبيض أزرق يوم الانتخابات

نشرت صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم، استطلاعاً للرأي بين الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة على الانتخابات البرلمانية في 9 إبريل الجاري، مشيرة إلى أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، سيسحق حزب ابيض ازرق بزعامة الجنرال بني غانيتس.

وأشارت نتائج الاستطلاع بان كتلة الاحزاب اليمنية برئاسة الليكود ستحصد 67 مقعدا ، في حين أن كتلة اليسار ستحصل على 53 مقعدا.

وأوضح الاستطلاع، ان حزب الليكود أحد الأحزاب اليمينية سيحصد لوحده 30 مقعداً من بين 67 في الكنيست. فيما سيحصد حزب أبيض أزرق 27 مقعداً، أما حزب العمل سيحظى ب10 مقاعد، وحزب اليمين 7مقاعد، حزب حركة حداش تاعل 7 مقاعد، يهوداة هتوراه 6 مقاعد ، اليمين الجديد 5 مقاعد، حزب كولانوا 5 مقاعد، حزب زهوت 5 مقاعد، حزب شاس 5 مقاعد، حزب ميرتس 5 مقاعد، يسرائيل بيتنا 4 مقاعد، حزب بلد 4 مقاعد.