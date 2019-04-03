القيادي رجا يكشف: رفاة الجندي الإسرائيلي كانت مدفونة في مخيم اليرموك بدمشق

كشف القيادي في الجبهة الشعبية أنور رجا، أن رفاة الجندي الإسرائيلي زكريا بوميل، التي أعلنت دولة الاحتلال عن استعادته كانت موجودة في مخيم اليرموك في دمشق، مرجحاً أن تكون المجموعات الإرهابية التي سيطرت على المخيم هي من سلمت رفات الجندي إلى تل أبيب.

ورجح رجا في تصريح متلفز لقناة الميادين، أنه تم اكتشاف الرفات من قبل المجموعات المسلحة خلال حفر المقابر في مخيم اليرموك، وأن العثور على الرفات جاء بتنسيق بين المجموعات الإرهابية والاستخبارات "الإسرائيلية". لافتاً إلى أن الإرهابيين نقلوا رفات الجندي "الإسرائيلي" إلى تركيا التي سلمتها إلى "إسرائيل".

الجدير ذكره أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن تمكن إسرائيل من استعادة رفات جندي "إسرائيلي" فقدت أثاره قبل 37 عاماً خلال معركة السلطان يعكوف مع الجيش السوري.

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وقال الناطق باسم الاحتلال: "لقد استعاد الجيش جثمان الجندي المفقود في معركة السلطان يعكوف زكريا بوميل"، مؤكداً أن تم تأكيد الجثمان من خلال الفحص الطبي في معهد أبو كبير في القدس المحتلة".

وأشار إلى أن رفات الجندي "الإسرائيلي" بوميل وصلت إلى مطار بن غوريون عبر طائرة هبطت في ثلاثة دول لم يعلن عنها الناطق باسم جيش الاحتلال.