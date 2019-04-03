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قنبلة "إسرائيلية" جديدة لضرب حزب الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 03 ابريل 2019
قنبلة إسرائيلية )سبايس 250)ـ تعمل بالليزر قنبلة إسرائيلية )سبايس 250)ـ تعمل بالليزر
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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن سلاح جديد دخل الخدمة العسكرية من نوع جو_أرض، بزعم ضرب أهداف عسكرية لحزب الله اللبناني في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "إن الصناعات العسكرية الإسرائيلية سلمت دفعة جديدة من الصواريخ الدقيقة جو_أرض تعمل بالليزر تعرف باسم (سبايس 250)، وهي قادرة على اصابت الأهداف بدقة عالية".

وأضاف: "إن القنبلة الجديدة قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية في الأماكن المزدحمة والمحصنة وضد شاحنات الأسلحة".

وبين إلى أن السلاح الجديد صُمم من قبل الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" لإستهداف شاحنات أسلحة تابعة لحزب الله في سوريا.

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