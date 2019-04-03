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وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:05 - 03 ابريل 2019
معبر ايرز معبر ايرز
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وصلت، اليوم الأربعاء، وفود دبلوماسية أوروبية عدّة إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال القطاع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون، أن الوفود الدبلوماسية الأوروبية التي دخلت إلى غزة تضم عدة مسؤولين.

وبيّن أن الوفود ضمّت كلًا من القنصل الإيطالي ونائبه ووفد مرافق له، نائب القنصل الاسباني مسئول التعاون ووفد مرافق له، مدير مكتب السفارة النرويجية، مسؤول ملف "الأونروا" في السفارة البلجيكية، وكيل السفارة المالطية، مسئول المهمة البولندي ووفد مرافق له، مدير مكتب القنصلية الايرلندي العام، مسؤول التعاون ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له، والسفير السويسري في فلسطين جوليان طوني.

كما ذكر التصريح أن وفدًا من وكالة غوت وتشغيل اللاجئين "أونروا" وصل إلى غزة أيضًا.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية الأوروبية في ظل تواتر الأنباء عن التوصل لتفاهمات تهدئة بين الفصائل و"إسرائيل" برعاية مصرية قطرية أممية.

وتهدف زيارة الوفود للوقوف على المعاناة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة المحاصر "إسرائيليًا" منذ نحو 13 عامًا.

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