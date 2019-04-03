جماهير خانيونس تُشيع جثمان الشهيد أبو هجرس

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فارس يوسف أبو هجرس (26 عاما) الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها السبت الماضي، برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات مليونية الأرض والعودة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ناصر باتجاه منزل ذويه في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يُصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وطالب المشيعون، فصائل المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستشهد في مليونية الأرض والعودة السبت الماضي 4 مواطنين وهم (محمد جهاد سعد 20 عام، والشهيد أدهم نضال عمارة 17 عام، والشهيد تامر هاشم ابو الخير 17 عام، والشهيد بلال محمود النجار 17 عام متأثرا بجراحه).