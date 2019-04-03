مظاهرات في محافظات سورية عدة احتجاجاً على قرار ترامب

واصل أبناء الشعب السوري في عدد من المحافظات اليوم الأربعاء وقفاتهم الاحتجاجية الرافضة لاعتراف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان.

ففي مدينة السويداء نظمت فعاليات شبابية وشعبية اليوم وقفة احتجاجية رفضا واستنكارا لإعلان ترامب، وأكد المشاركون بالوقفة، أن "الجولان المحتل سيبقى عربياً سورياً وتحريره قادم لا محالة بإرادة شعبنا وجيشنا الباسل".

كما نفذت الفعاليات الشعبية والرسمية والطلابية في مدن الحسكة ودرعا ودير الزور وحماة وطرطوس وقفات احتجاجية تنديداً واستنكاراً لإعلان ترامب.

وفي ذات السياق تظاهر سكان البلدات الدرزية في الجولان، ضد القرار الأمريكي، القاضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وضد خطة بناء حقول إنتاج الطاقة من طواحين الهواء.

وأعرب المحتجون، في ميدان بلدة مجدل شمس: بأن "هذه الخطوة تخدم مصالح إسرائيل فقط وستضر بمعيشتنا. هذه أرض عربية سورية".

وخلال المظاهرة، لوح المشاركون بالأعلام السورية وألقى عدد من المتحدثين خطابات تعبر عن رفضهم لما يخطط لمرتفعات الجولان.

وفي هذا الصدد أكد أحد المتحدثين بقوله: "لن نسمح للمحتل بإنشاء مشروع حقول إنتاج الطاقة من طواحين الهواء، هذا يهدف إلى استخدام مواردنا وأراضينا لصالح دولة إسرائيل".

وكانت اللجنة الوطنية للبنى التحتية في إسرائيل، قد صادقت على خطة بناء 31 حقلا لإنتاج الطاقة من طواحين الهواء، والتي ستوفر حوالي 100 ميجاوات من الكهرباء.