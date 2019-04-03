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اشتية: وصلتنا ردود الفصائل وبانتظار رد حزب الشعب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:01 - 03 ابريل 2019
محمد اشتية محمد اشتية
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قال رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة منظمة التحرير محمد اشتية: "إن كل فصائل المنظمة التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها بالحكومة قد أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب الفلسطيني الذي أكد أن قراره سيُتخذ خلال يومين.

وكان اشتية أعلن قبل أيام أن الأسبوع القادم سيشهد عرض التشكيلة الوزاريّة على رئيس السلطة محمود عباس، بعد أن أنهى المشاورات مع فصائل المنظمة وتلقى ردودا من معظمها في بيئة وصفها بإيجابيّة ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.

ووافق رئيس السلطة عباس مطلع الأسبوع، على طلب اشتية، تمديد مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكّل بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي.

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