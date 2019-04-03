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غارة "إسرائيلية" شرق مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:20 - 03 ابريل 2019
طائرة بدون طيار "تعبيرية" طائرة بدون طيار "تعبيرية"
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أغارت طائرة إسرائيلية بدون طيار، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الشبان إلى الشرق من حي الزيتون شرق جنوب مدينة غزة.

ولم يوقع القصف أي إصابات في صفوف الشبان الذين كانوا يلقون بالونات متفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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