غارة "إسرائيلية" شرق مدينة غزة

أغارت طائرة إسرائيلية بدون طيار، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الشبان إلى الشرق من حي الزيتون شرق جنوب مدينة غزة.
ولم يوقع القصف أي إصابات في صفوف الشبان الذين كانوا يلقون بالونات متفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة.
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