"أسرى الجهاد" تطالب بالوقوف في معركتهم ضد مصلحة السجون

بجانب الأسرى في معركتهم ضد مصلحة سجون الاحتلال

طالبت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ شعبنا الفلسطيني بكل قواه وفصائله وبكل شرائحه وفئاته بالوقوف بجانب الأسرى في معركتهم القادمة ضد مصلحة السجون رداً على زرعها أجهزة التشويش المسرطنة داخل الأقسام.

وقالت الهيئة القيادية في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، إن الأسرى يخوضون في هذه الأيام معركة المعارك لصد أشرس هجمة، مشيرة إلى أن الاحتلال يطلب منهم الخضوع والركوع، مستدركة: "نحن كما عهدناكم لا نركع إلا لله وحده، وإننا لمؤمنون بالنصر ولو بعد حين، فمن أجل شعبنا، من أجل حرية شعبنا وكرامة شعبنا يرخص منا الغالي والنفيس".

وفيما يلي نص البيان كما ورد "مهجة القدس":

بيان صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ}

صدق الله العظيم

يا شعبنا الفلسطيني العظيم.. يا شعب الشقاقي والياسين.. يا شعب أبو عمار وأبو علي مصطفى.. يا شعب كل شهداء فلسطين.. يا من شيدتم بصمودكم ووحدتكم وتضحياتكم أسوار قلعة العرب الأخيرة حتى حيرتم الحليف والصديق بجلدكم وأرهقتم العدو وأعوانه بعنادكم ورباطة جأشكم، دون أن تشكوا يوماً من قلة النصير أو أن تحنوا أمام عنجهية المحتل الجبان مصرين دوماً على حقكم المقدس في تقرير المصير "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ".

يا شعبنا الفلسطيني العظيم.. بكل قواه وفصائله وبكل شرائحه وفئاته برجاله ونسائه بشيوخه وأشباله، إننا كأسرى حرية نخوض في هذه الأيام معركة المعارك، أقصى المعارك، متراصين متكاتفين لصد أشرس هجمة، إذ أنهم يطلبون منا الخضوع والركوع ونحن كما عهدناكم لا نركع إلا لله وحده، وإننا لمؤمنون بالنصر ولو بعد حين، فمن أجل شعبنا، من أجل حرية شعبنا وكرامة شعبنا يرخص منا الغالي والنفيس، فكونوا معنا يا أبناء شعبنا العظيم في هذه المعركة الحاسمة التي لها ما بعدها، كونوا معنا في كل شارع، وكل زقاق، كونوا معنا عند كل حاجز وعند كل نقطة تماس، ومن مخزون عطاءكم الذي لا ينقص نستمد قوانا، وبفضل صبركم وتضحياتكم ووحدتكم تترسم طريق النصر خطانا، ولا ينتظرنا يا شعبنا العظيم إلا النصر كما ينتظر الليل الطويل الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوانكم

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي

في سجون الاحتلال الصهيوني

الأربعاء: 03/04/2019م

الدائرة الإعلامية