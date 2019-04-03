زيارة عاجلة قبل الانتخابات: نتنياهو يلتقي بوتين غدا

قبل الانتخابات بأقل من اسبوع يسافر رئيس الوزراء نتنياهو صباح غد في زيارة عاجلة الى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا ما افاد به مكتبا الزعيمين.

وسيكون اللقاء قصيرا جدا، ويأتي استمرارا لمكالمة هاتفية اجراها الرجلان أول امس، بحثا فيها في الوضع في المنطقة. وسيعود رئيس الوزراء نتنياهو الى اسرائيل فور انتهاء اللقاء. وفي هذه المرحلة لم يتقرر بعد من ينضم اليه الى المحادثات من الجانب الاسرائيلي.

لم يدلي الطرفان بتفاصيل عن مضمون اللقاء المرتقب ولكن التقدير هو انه سيعنى بجوانب جديدة من العدوان الايراني في المنطقة وفي الجهد الاسرائيلي المتواصل لاخراج ايران من سوريا.

وكان نتنياهو وضع مؤخرا خطة مفصلة لاخراج القوات الايرانية من سوريا عرضها الاسبوع الماضي على الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والرئيس بوتين في لقائه السابق معه قبل نحو شهر في موسكو. وتبقى تفاصيل الاقتراح في هذه المرحلة في السر، وحسب مصدر سياسي، أعرب ترامب وبوتين عن عطفهما على الافكار. اضافة الى ذلك، فان نتنياهو كفيل بان يبحث مع بوتين في تفعيل منظومة الدفاع الجوي المتطورة اس 300 التي نقلتها روسيا الى سوريا في الصيف الماضي. وادى هذا التطور الى مس بحرية عمل سلاح الجو في المجال الاقليمي. كما من المتوقع لرئيس الوزراء أن يعرض معلومات جديدة عن النشاط العسكري الايراني في سوريا وفي لبنان، مثلما فعل في لقاءات سابقة.

ويفيد عقد اللقاء مع بوتين بفارق خمسة اسابيع فقط منذ اللقاء السابق بين الرجلين بان العلاقات مع الرئيس الروسي عادت الى طبيعتها بعد الازمة الشديدة لاسقاط طائرة الاستطلاع الروسية على أيدي السوريين، قبل نحو نصف سنة. وكما يذكر فانه بعد اسقاط الطائرة ادعى جهاز الامن الروسي بان اسرائيل مذنبة في اسقاط الطائرة بل وطرحت في روسيا دعوات لحرمان اسرائيل من العمل ضد التواجد الايراني في سوريا. وامتنع بوتين على مدى اشهر طويلة عن لقاء نتنياهو بسبب الازمة وحتى المكالمات الهاتفية بينهما قلت بعد الحادثة. اما الان – فيبدو أن العلاقات تعود الى مسارها.