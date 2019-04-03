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الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزل الشهيد "أبو ليلى"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:26 - 03 ابريل 2019
الشهيد ابو ليلى الشهيد ابو ليلى
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 أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في الجيش "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، أمرا عسكريا بهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية أرئيل.

ويتضمن الأمر منح العائلة مهلة 24 ساعة لتقديم أي اعتراض أمام المحكمة الإسرائيلية، كإجراء روتيني.

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