مسؤول أمريكي يحث تركيا على القبول بنتائج الانتخابات المحلية

طالب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو تركيا بالقبول بنتائج الانتخابات المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بالادينو القول أمس الثلاثاء "الانتخابات الحرة والنزيهة أساسية لأي ديمقراطية، وهذا يعني القبول بنتائج الانتخابات الشرعية، ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا".

وأضاف بالادينو أن حصول تركيا على منظومة الصواريخ اس 400- الروسية" سوف يعرض مشاركتها في برنامج الحصول على معدات طائرات "إف35-" للخطر".

وكان فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تغريدة مساء أمس "نطالب جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، باحترام العملية القانونية والنأي عن اتخاذ أي خطوات ربما تفسر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".