لماذا نشر الاحتلال سفن صواريخ قبالة شواطئ غزة ؟

أظهر قادة سلاح البحرية "الإسرائيلي" مخاوفهم إزاء توسيع مساحة الصيد مع قطاع غزة إلى 15 ميل بحري.

ووفقا لموقع يديعوت العبري، فإن الحديث يدور عن خطوة ستدفع بحرية الاحتلال إلى تغيير تكتيكاتها على الحدود البحرية مع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه سيطرأ زيادة في عدد الزوارق البحرية المنتشرة قبالة شواطئ غزة، كما سيتم في المرحلة الأولى من سريان القرار استبدال الزوارق الصغيرة بسفن صواريخ ضخمة لحماية على طول الحدود البحرية مع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات المترتبة على توسيع مساحة الصيد مع غزة كبيرة جدا، حيث أنها تشكل خطرا على منصات الغاز الطبيعي القريبة من سواحل غزة بما في ذلك قيام غواصو الكوماندوز البحري التابع لحماس بعمليات تسلل إلى "اسرائيل" كما حصل خلال حرب 2014، إضافة إلى الخوف من عمليات تهريب أسلحة من سيناء إلى قطاع غزة.