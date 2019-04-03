اصابة شابين برصاص مستوطن جنوب نابلس

أصيب، صباح اليوم الأربعاء، شابان بجروح عقب اطلاق النار عليهما من قبل مستوطن بالقرب مفرق بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطن اطلق النار على شابين قرب مدخل بلدة بيتا، مشيرة إلى أنه جرى نقل احد المصابين ويدعى خالد صلاح رواجبة (26 عاما) وهو من سكان فرية روجيب شرق نابلس، وقد أصيب برصاصة بالخاصرة ونقل الى مستشفى رفيديا في نابلس وحالته مستقرة، فيما جرى نقل الاصابة الأخرى التي وصفت بالخطيرة الى أحد المستشفيات "الاسرائيلية".

ونفى شهود عيان المزاعم "الاسرائيلية" التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن الشابين اللذين اصيبا على مفرق بيتا احدهما سائق شاحنة تحمل لوحة اسرائيلية ترجل من شاحنته بسبب اغلاق المستوطن للطريق، فقام المستوطن بإطلاق النار علية، فيما أصيب الشاب رواجبة الذي يعمل في "كراج" للسيارات خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اغلقت حاجز حوارة بكلا الاتجاهين.







