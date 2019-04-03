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الاحتلال يعتقل المقدسي "أحمد نجيب" بذريعة فتح مصلى الرحمة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:42 - 03 ابريل 2019
باب الرحمة باب الرحمة
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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، مقدسياً بذريعة فتح لمصلي "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، أنّ شرطة الاحتلال، اعتقلت المقدسي أحمد نجيب بذريعة قيامه بفتح مصلى باب الرحمة، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

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