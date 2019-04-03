اعتقال شابين ومصادرة أموال بالضفة

داهمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة بالضفة، واعتقلت شبانًا وصادرت أموالًا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدتي بيت فوريك شرقا ومادما جنوبا وأجرت تفتيشًا منزل في بيت فوريك ونفذت تدريبات في مادما.

وأضافت أن قوة للاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد وليد براهمة من منزله في قرية عنزة جنوب جنين.

إلى جانب اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت ليث محمود لدادوة من منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وداهم جنود الاحتلال منزلاً واستولوا على مبلغٍ ماليٍ من قرية سيريس جنوب جنين، اضافة الى مبلغٍ ماليٍ اخر من منزل الأسير جمال محمد السيد عقب دَهمه وتفتيشه في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، ومبلغ مالي من منزل إسلام عادل غنام من بلدة جَبع جنوب جنين.

وداهمت قوة للاحتلال منزل يوسف شيباني، واطلقت قنابل الصوت والغاز في منطقة المنطار داخل بلدة عَرابة جنوب غرب جنين.

في الخليل داهمت منزل وليد الرجبي في جبل جوهر وعاثت بداخله خراباً .