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بعد اندلاع حريق مكة.. الأوقاف: معتمري قطاع غزة بسلام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:06 - 03 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطنية أن جميع معتمرين قطاع غزة المتواجدين في مكة المكرمة بسلام وصحة جيدة، منوهةً إلى أن الحريق الذي اندلع بأحد فنادق مكة بعيد عن الفنادق التي يمكث بها أهل غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن طواقمها، وبالتعاون مع ممثلي شركات الحج والعمرة يواصلون الليل بالنهار من اجل ضمان سلامة وراحة المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتواصل مع أصحاب شركات الحج والعمرة للتأكد من سلامة كافة المعتمرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، لافتة إلى أنها لن تدخر جهدا في متابعة أحوالهم ومعالجة أي خلل قد يطرأ على الموسم.

وأعلنت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، إجلاء 700 معتمر إثر اندلاع حريق بأحد فنادق مكة المكرمة دون إصابات.

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