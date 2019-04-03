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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:06 - 03 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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