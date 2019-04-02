فيسبوك يعلن إزالة حسابات باكستانية تستهدف الهند

أعلن موقع فيسبوك أنه قام بإزالة 103 من الصفحات والمجموعات والحسابات التي كانت جزءا من شبكة تخص موظفين يعملون في جناح العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، بحجة أنها حسابات وهمية معظمها في الهند وباكستان.

ويأتي إعلان فيسبوك في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا متزايدة من مختلف أنحاء العالم بسبب استخدام منصاتها من قبل جماعات منحازة سياسيا تخفي هويتها الحقيقية.

في خطوة أخرى لحل الأزمات، قد تبدأ فيسبوك باستخدام محررين لاختيار أخبار عالية الجودة لعرضها على المستخدمين، في محاولة من الشبكة الاجتماعية لتغيير سمعتها كمصدر للتضليل.

وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه يفكر في إدخال قسم مخصص للأخبار على الشبكة الاجتماعية، والذي يمكنه استخدام البشر أو الخوارزميات لاختيار القصص من المنافذ الموثوق بها على نطاق واسع من قبل المجتمع.

وقال مارك، الذي أوضح أن الهدف من الميزة الجديدة هو الترويج للمواد التي تنتجها أطراف ثالثة: "لن يكون لدينا صحافيون يصنعون الأخبار. ما نريد القيام به هو التأكد من أن هذا المنتج يمكن أن يوفر أخبارا عالية الجودة للناس".

وأضاف أيضا أنه يفكر فيما إذا كان يتعين على فيسبوك البدء في دفع الأموال لناشري الأخبار لإدراج مقالاتهم في قسم الأخبار هذا من أجل توفير محتوى عالي الجودة وجدير بالثقة.

وتشير مصادر فيسبوك إلى أن المنتج الإخباري قيد التطوير منذ بعض الوقت، وينبغي أن يكون جاهزًا للإطلاق بحلول نهاية هذا العام.