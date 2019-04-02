تعرف على الفوائد السحرية للطماطم

اليوم سوف نتحدث عن بعض مزايا الطماطم بالنسبة لصحة الإنسان باعتبارها غذاءً صحيا وغنيا بالعديد من الفيتامينات، البروفيتامين والأملاح المعدنية التي تساهم في تنمية مناعة الجسم، إذن فلنتعرف على أهم فوائد الطماطم.

هذا الطعام يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ثم أنه يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحيث أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي للطماطم يخفض بشكل ملحوظ نسبة الكولسترول السيء ويمنع تصلب الشرايين.

الطماطم غنية بمادة الليكوبين التي تمنع تكون بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطانات القولون، الثدي والبروستاتا عن طريق الاستهلاك المنتظم لهذا الغذاء الصحي الذي يجب أن يكون حاضرا في نظامنا الغذائي اليومي نظرا لمزاياه المتعددة، إذ يتفق العديد من الخبراء في مجال التغذية على أن أكل الطماطم بكميات كافية يمكن أن يقضي على مرض السكري،كما أن الطماطم توفر لنا كمية وفيرة من فيتامين C الذي يعزز وظائف الجهاز المناعي.

تناول الطماطم يعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية،إضافة إلى هذا فهي تساعد الإنسان على فقدان الوزن لأنها قادرة على حرق الدهون من الجسم،كما أنها تعمل على تقوية العظام،تحسين حاسة البصر،منع التهابات المسالك البولية و كذا السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.