مواقع التواصل تحتفل بـ"اليوم العالمي للتوحد"

يتزامن اليوم الثاني من شهر أبريل "باليوم العالمي للتوحد" حيث تحتفل المؤسسات الدولية والمحلية سنويًا، بهدف دعم مرضى التوحد، واكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بهذا المرض، كما تجلت مظاهر التضامن بإضاءة المباني باللون الأزرق في الدول العربية والأجنبية.

"مواقع التواصل الاجتماعي" من بينها "توتير" خصصت جانبًا لها للاحتفال باليوم العالم للتوحد، لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، وسط حالة من التضامن والتشجيع للمصابين بهذا المرض.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصد العديد من تدوينات عبر موقع "تويتر"، حيث غرّد الناشط مشاري الحارثي عبر حسابه الشخصي: " أطفال التوحد.. أنتم النبض الصادق والنبع الصافي في هذه الحياة، أنتم هدية الرحمن لكل بيت تدخلونه، لكم قلوب لا تعرف الحقد ولا الكراهية".

وغرّد الرئيس اللبناني سعد الحريري: "بمناسبة اليوم العالمي للتوحّد 2 نيسان، كل الدعم للجمعيات التي تُعنى بشؤون الإعاقة والتي أطلقت اليوم حملة توعية لتسليط الضوء على (اضطراب طيف التوحّد - أهميّة تأمين الدمج المدرسي والاجتماعي وانخراط هذه الفئة في سوق العمل - أهميّة احترام الإختلاف)".

وعبرت كلية الهندسة في جامعة قطر عن تضامنها مع اليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الإدارة باللون الأزرق.

أما رغد النجيدي، فكتبت: "يرجى التركيز وصب الاهتمام على السنوات الأولى من عمر الطفل التوحدي، لأن التدخل المبكر العلاجي والسلوكي فيها أقوى فاعلية وتأثيراً من التدخل في السنوات اللاحقة".

وكتب حساب "انطلاقة روح": "أُسر ذوي اضطراب طيف التوحد، أنتم منبع النجاح وبكم تمهد الطرق ؛ اطلاعكم وتقبلكم ومعرفة حقوق طفلكم يختصر الشيء الكثير ، وما اختاركم الله لهذه المهمة إلا ووضع فيكم مقوماتها ، وابشروا بخيري الدنيا والآخرة".

وغرّدت شروق رياني: "قم بفعل أي شيء لكن لا تطلب من الطفل المصاب بالتوحد القيام بفعل اي شيء، لأنه في كثير من الأحيان لا يقدر على فعل اي شيء، لذا لا يمكن إجباره أبدا على القيام ببعض الأمور، لأن ذلك قد يضع الطفل في نوبة عدوان".

ودوّنت نورا عبر حسابها على "تويتر": "التوحدي يتعامل مع البشر على أنهم جمادات، ومع الجمادات على أنها بشر، يحزن لعدم قدرته على المبادرة ويكتئب بسبب فقدان ثقته بنفسه، لذلك هو بحاجة دائماً إلى الحب و القبول، مستدركة: "بمجرد أن تصادف هذا الطفل ستتمنى أن تعرف بماذا يفكر وكيف يرى العالم وبماذا يشعر".

يشار إلى أن مرض التوحد هو مرض يعيق النمو العقلي، تظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وينجم عنه اضطراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، ويسبب اتباع نمط محدد ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة، بما يعيق التعبير عن الذات والتواصل الاجتماعي.

#اليوم_العالمي_للتوحد



التوحدي يتعامل مع البشر

على أنهم جمادات ..

ومع الجمادات على أنها بشر ..

يحزن لعدم قدرته على المبادرة

ويكتئب بسبب فقدان ثقته بنفسه ..

لذلك هو بحاجة دائماً إلى الحب و القبول♥️



بمجرد أن تصادف هذا الطفل ستتمنى أن تعرف بماذا يفكر وكيف يرى العالم وبماذا يشعر ؟؟ — نورا (@Noorjode) ٢ أبريل ٢٠١٩

#اليوم_العالمي_للتوحد

اتمنى ان يدرك العالم بأجمعه ان التوحد ليس بمرض. pic.twitter.com/gjzTKz9tLH — SH????. (@shammri97) ٢ أبريل ٢٠١٩

من اللون الأبيض الساطع إلى الأزرق اللامع. تم إضاءة #قصر_الحصن باللون الأزرق هذا المساء تضامنا مع #اليوم_العالمي_للتوحد. نقف اليوم للتأكيد على فخرنا بماضينا لدعم مستقبل أكثر شمولية للجميع. pic.twitter.com/b9UVEmuWWu — قصر الحصن (@QasrAlHosn) ٢ أبريل ٢٠١٩

علامات التوحد المبكر على الأطفال الرضع

(بعد عمر السنتين)



- يضهر طفل التوحد سلوك حاد و يميل إلى اتباع روتين يومي معين ولا يحب تغييره.



- لا يحب طفل التوحد التواصل باللمس وتزعجه الضوضاء ويكون حساس للروائح. #اليوم_العالمي_للتوحد#صحة #توعية pic.twitter.com/PBuiKANOVG — @sharjah_health (@Sharjah_health) ٢ أبريل ٢٠١٩

#اليوم_العالمي_للتوحد

أطفال التوحد .. أنتم النبض الصادق والنبع الصافي في هذه الحياة ، أنتم هدية الرحمن لكل بيت تدخلونه ، لكم قلوب لاتعرف الحقد ولا الكراهية . ???? pic.twitter.com/SzAT0TjB9i — مشاري الحارثي (@M3SHARI1993) ٢ أبريل ٢٠١٩

#اليوم_العالمي_للتوحد

أطفال التوحد " في صمتهم و وحدتهم حكاية فأحسنوا قرائتهآ ????????. pic.twitter.com/lCat1A2wRe — عبد اللطيف (@abdualtif_alne) ٢ أبريل ٢٠١٩

تأخركم في مساعدتي يجعل الوصول إليّ أكثر صعوبة



#اليوم_العالمي_للتوعية_بمرض_التوحد pic.twitter.com/WE6krqTsDL — أمل الحياة ❤️ (@jeiblACJfSVN2Hi) ٢ أبريل ٢٠١٩

#رايك_في_الحب الحب..ليس كلام

بل شعور ونبض نقي✨

طفل من ذوي #التوحد مع أب قدوة ..

فعلا بعض الآباء قلوبهم وطن????

#اليوم_العالمي_للتوحد pic.twitter.com/OTLXIQoYE4 — فهد الشنيفي (@fs330) ٢ أبريل ٢٠١٩

المجلس الأعلى للقضاء يشارك في الاحتفال ب #اليوم_العالمي_للتوحد_2019 من خلال إضاءة مقره الرئيسي، وذلك استحضارا للجهود والمساع القانونية القطرية لإقرار وصيانة حقوق المصابين بالمرض. #جريدة_الراية_القطرية #قطر pic.twitter.com/JOPERZMrEX — الراية القطرية (@alraya_n) ٢ أبريل ٢٠١٩

#اليوم_العالمي_للتوحد أسر ذوي اضطراب طيف التوحد أنتم منبع النجاح وبكم تمهد الطرق ؛ اطلاعكم وتقبلكم ومعرفة حقوق طفلكم يختصر الشيء الكثير ، وما اختاركم الله لهذه المهمة إلا ووضع فيكم مقوماتها ، وابشروا بخيري الدنيا والآخرة .. — (انطلاقة روح♿️) (@saniora_99) ٢ أبريل ٢٠١٩

#اليوم_العالمي_للتوحد_2019 يرجى التركيز وصب الاهتمام على السنوات الأولى من عمر الطفل التوحدي، لأن التدخل المبكر العلاجي والسلوكي فيها أقوى فاعلية وتأثيراً من التدخل في السنوات اللاحقة. pic.twitter.com/pMy1kDaQoB — ﮼رغـد،النجيـدي ﮼ (@raghaadyn) ٢ أبريل ٢٠١٩

تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد، تم مساء اليوم الإثنين ٢ ابريل ٢٠١٩ إضاءة المبنى الإداري #كلية_الهندسة #جامعة_قطر باللون الأزرق pic.twitter.com/Xm4JGYXAhF — كلية الهندسة (@QUCENG) ٢ أبريل ٢٠١٩