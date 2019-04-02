جنين: القبض على قتلة الشاب عقاب السعدي

ألقت الشرطة الفلسطينية بجنين، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على المشتبه بهم بتنفيذ جريمة قتل الشاب عقاب ياسين السعدي (30 عاما)، في جنين.

وأكد ان التحقيقات الأولية بينت ان الجريمة وقعت على خلفية ثأر قديم، مشددا على أن الجهات المختصة ما زالت تواصل التحقيق مع المشتبه بهم للكشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية .

يذكر أن الشاب السعدي، قتل في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، بعد ان اطلق مجهولون عليه النار في جنين، فيما اصيبت فتاة أخرى (29 عاما)، ووصفت حالتها بالمستقرة.