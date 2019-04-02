الاحتلال يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف، وفق ما أفادت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة وكالة فرانس برس.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت عشرة فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت سراحنة إن يوسف ( 64 عاما) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في السجون الإسرائيلية.

وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري.

ويعتبر يوسف من المعتدلين في حركة حماس، وشغل أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس.

وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.