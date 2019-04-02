ماذا قالت عائلة الجندي هدار غولدن حول تفاهمات التهدئة؟

نقل موقع "مفزاك لايف" العبري، عن سمحا غولدن، والد الضابط الإسرائيلي الأسير بغزة هدار غولدن، قوله إن وزراء الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو وقادة الحرب الأخيرة على غزة "فشلوا في إعادة الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول إلى بلادهم".

وأضاف غولدن، أنه "يجب على كل من يأتي إلى منطقة غلاف غزة ويرى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بأعداد كبيرة، أن يفهم أن الحرب لم تنتهِ بعد، لأن قيادة الحكومة والجيش لم تُعِد الجنود من ساحة المعركة".

وأشار إلى أن "نتنياهو يتحدث الآن عن تهدئة صغيرة، لكنه لا يعرف أيضاً أنه يمكن استعادة الجنود إذا كانت هذه القضية على رأس أولوياته وسيتم وضعها كشرط من مصر أمام حماس؛ إذا حدث ذلك فإن الجنود سيعودون قبل الانتخابات"، على حد قوله.

و كانت لئيا غولدين، والدة الجندي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين قالت صباح اليوم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدني بألا تكون هناك هدنة مع حماس دون عودة الجنود.

وأضافت غولدين في لقاء إذاعي عبر راديو 103العبري تعقيباً على أنباء صفقة تبادل أسرى مع حماس، : "كفاحنا لإعادة هدار وأورون من الأسر لم ينته بعد، لدينا وعد من نتنياهو بأنه لن تكون هناك تهدئة مع حماس ولن يكون هناك إعادة إعمار لغزة دون عودة الجنود، الآن نسمع أن نتنياهو سيرسل الأموال والمساعدات لغزة دون شرط عودة الجنود".

وتساءلت: "هل تقدمون مساعدات إنسانية إلى غزة؟ هدار وأورون قضيتهم إنسانية أيضا مقابل تلك الإنسانية، هناك حملة إسكات جنونية هنا".

وتابعت: "أخبرني المراسلون العسكريون أن إعادة الجنود غير مرتبط بالتهدئة مع حماس، كيف ليس له علاقة لها؟ تم إرسال الجنود لغزة دفاعا عن إسرائيل، كيف لا يوجد صلة لهم؟".