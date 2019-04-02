الصحة تستنكر الاعتداء على د. محمد كلوب والشرطة تعلق

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاعتداء المدبر والخارج عن أخلاقيات شعبنا الفلسطيني الذي تعرض له استشاري الاوعية الدموية د. محمد كلوب من قبل بعض الافراد الآثمين أثناء خروجه من مستشفى غزة الأوروبي ظهر اليوم الثلاثاء 2/4/2019.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الاعتداء على الدكتور كلوب تسبب له بإصابات مباشرة في الوجه وجميع انحاء جسده.

ودعت الوزارة، الجهات المعنية لملاحقة الجناة واتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدين على الطبيب الذي جند طاقاته وأوقاته لإنقاذ حياة مئات المرضى والمصابين.

من جهته أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، رفضه المطلق لاعتداء شرطي على طبيب بعيادة للأونروا شمال غزة.

وأوضح البطنيجي، أنه جرى احتجاز الشرطي المُعتدي، وإحالته للجهات الرسمية؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.