أبو كرش: ننتظر رداً من داخلية غزة لتنفيذ اعتصام مفتوح لموظفي 2005

أكد الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن الموظفون ينتظرون رداً من وزارة الداخلية في قطاع غزة للسماح لهم بتنظيم اعتصام مفتوح للمطالبة بحقوقهم المالية من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية برام الله.

وأوضح أبو كرش لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء، بأنه طلب من وزارة الداخلية تنظيم اعتصام مفتوح في مدينة غزة لموظفي تفريغات 2005 منذ شهر تقريباً ولم يتلقى أي رد سواء ايجابياً أو سلبياً.

وقال: "من حقنا أن نُعلي صوتنا وأن نطالب بحقوقنا من السلطة الفلسطينية وأن نطالبها بالالتزام بقرارات وزير المالية شكري بشارة بالصرف الكامل لرواتب الموظفين الأقل من 2000 شيكل".

يذكر أن وزارة المالية تصرف لموظفي تفريغات 2005 نسبة من الراتب تُقدر بـ 50%، حيث أن رواتبهم تبلغ 1500 شيكل، وينطبق عليهم قرار صرف الراتب الكامل لمن هم دون الـ 2000 شيكل.

وأشار أبو كرش، في حال سمحت لنا وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ اعتصام مفتوح سنبدأ فوراً بسلسلة خطوات احتجاجية للضغط على القيادة الفلسطينية وحركة فتح من أجل صرف راتب كامل للموظفين.

وطالب الناطق باسم تفريغات 2005، الجهات المختصة والفصائل الوطنية كافة وكل الجهات بضرورة الضغط على وزارة المالية لتطبيق القرارات بشأن صرف رواتب كاملة لمن هم أقل من 2000 شيكل.

يُشار إلى أن الناطق باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة، أكد في تصريحات سابقة أن حركته تبذل جهوداً مع رئيس السلطة محمود عباس وحكومته، وكافة الجهات ذات العلاقة من أجل حل قضية موظفي تفريغات 2005.

وقال أبو عيطة: "قضية الموظفين الذين عينوا عام 2005 تحتاج إلى حل كمحاولة لأخذ قرار من الرئيس أو موقف بالضغط على الحكومة".