الجهاد الإسلامي: الملحمة محطة مهمة من محطات مقاومة شعبنا

قال الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم، إن معركة جنين شكلت محطة مهمة من محطات جهاد ومقاومة شعبنا الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني، وتحولت إلى مدرسة في النضال والثورة لشباب ورجال المقاومة ولثوار فلسطين.

جاء ذلك في تصريح للبريم بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لملحمة ومعركة جنين البطولية، حيث وجه التحية لأرواح أولئك الذين لقنوا العدو درساً قاسياً في أزقة وشوارع المخيم، وخص بالذكر روح الشهيد القائد محمود طوالبة والشهيد القائد أبو جندل وكل شهداء المخيم الأبطال، ولأسرى معركة جنين الشهيد القائد ثابت مرداوي، والشيخ جمال أبو الهيجا، ولشيخ المخيم ووالد الشهداء الشيخ بسام السعدي، والتحية للمخيم الذي لازال شوكة في حلق الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجهاد: جسدت معركة جنين الوحدة الوطنية الحقيقية من خلال الاشتباك والمواجهة واقتسام السلاح والرصاص بين رفاق الدرب من أبناء المقاومة في كل الفصائل.

وأوضح البريم أن العدو دفع ثمناً كبيراً من حياة جنوده وضباطه حين حاول أن يقتحم المخيم ، ولا زال ثوار الضفة على عهد أبطال المخيم يربكون العدو ويحولون حياة المستوطنين إلى جحيم.