ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفق جداول زمنية

مصادر خاصة تكشف: تقدم في التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 14:50 - 02 ابريل 2019
الوفد المصري و الفصائل الفلسطينية الوفد المصري و الفصائل الفلسطينية
مشاركة

أكدت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللقاء الذي عقد أمس بين حركة حماس والوفد الأمني المصري في مدينة غزة كان ايجابياً، مشددة أن هناك تقدم في التفاهمات التي تجري برعاية مصرية.

وأوضحت المصادر أن التفاهمات تتم وفق جداول زمنية، ولا صحة لما يُشاع عن تأجيل تنفيذ التفاهمات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ودولة قطر ستعلنان قريباً عن مشاريع جديدة وإجراءات تتعلق بالكهرباء وبرامج الدعم وتمويل جديدة.

يُشار إلى ان الوفد الأمني المصري غادر مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعد إجراء لقاءات مع حركة حماس.

ويُجري الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق وساطة بين فصائل المقاومة وإسرائيل للتوصل إلى تهدئة مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة.

فيما رجحت مصادر صحفية أن يصل وفد قطري إلى القطاع خلال الأسبوع الجاري، لبحث إدخال التمويل القطري المتوقع لموازنة «الأونروا» بقيمة 15 مليون دولار، والذي سيسهم في تشغيل أول دفعة في «برنامج التشغيل المؤقت».

 

متعلقات