جماهير غفيرة تشييع جثمان الشهيد عدوان في رام الله

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمد علي عدوان الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وانطلقت الجماهير بموكب تشييع جثمان الشهيد محمد علي عدوان (23 عاماً)، من أمام منزله في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، إلى مقبرة الشهداء ليوارى الثرى.

ورفع المشاركون في التشييع شعارات وطنية تندد باستشهاد الشاب عدوان، مطالبين بفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم ومحاسبته على جريمة بقتل الشاب بدم بارد بعد اعتقاله لمدة ساعتين قبل تسلميه على حاجز قلنديا.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت مخيم قلنديا فجراً، واندلعت على أثرها مواجهات مع شبان فلسطينيين، أسفر عن استشهاد الشاب محمد عدوان وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.













