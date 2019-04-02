ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جماهير غفيرة تشييع جثمان الشهيد عدوان في رام الله

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 13:38 - 02 ابريل 2019
تشييع جثمان الشهيد محمد عدوان تشييع جثمان الشهيد محمد عدوان
مشاركة

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمد علي عدوان الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وانطلقت الجماهير بموكب تشييع جثمان الشهيد محمد علي عدوان (23 عاماً)، من أمام منزله في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، إلى مقبرة الشهداء ليوارى الثرى.

ورفع المشاركون في التشييع شعارات وطنية تندد باستشهاد الشاب عدوان، مطالبين بفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم ومحاسبته على جريمة بقتل الشاب بدم بارد بعد اعتقاله لمدة ساعتين قبل تسلميه على حاجز قلنديا.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت مخيم قلنديا فجراً، واندلعت على أثرها مواجهات مع شبان فلسطينيين، أسفر عن استشهاد الشاب محمد عدوان وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.



WhatsApp Image 2019-04-02 at 2.27.48 PM
WhatsApp Image 2019-04-02 at 2.27.23 PM
WhatsApp Image 2019-04-02 at 2.28.23 PM
WhatsApp Image 2019-04-02 at 2.29.08 PM
 

 

متعلقات