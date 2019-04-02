وزراء الكابينت: نسمع اخبار عن صفقة أسرى من حماس فأين نتنياهو؟

طالب عددٌ من وزراء ما يُسمى المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد جلسة عاجلة للكابينت لبحث أخر التطورات مع قطاع غزة.

وأكد الوزراء الإسرائيليون، بأن الانباء التي تتحدث عن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لا يعلم بها وزراء الكابينت مطلقاً لكنهم سمعوا بها من خلال قناة الأقصى التابعة لحماس، متسائلين أين نتنياهو؟.

وكان نتنياهو قد ألغى جلسة للكابينت كان من المقرر عقدها غداً الأربعاء بسبب جلسة لحزب الليكود لبحث الجولان السوري المحتلة.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية فإن وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون طالب، بضرورة عقد جلسة للكابينت لبحث كافة الأحداث والتطورات مع قطاع غزة.

وقال كحلون: "يجب أن لا يسمع وزراء الكابينت الانباء والتطورات مع قطاع غزة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حماس في غزة يحيي السنوار أو من قائد كتائب القسام محمد الضيف"، داعياً ضباط الجيش بإخبار وزراء الكابينت بما سيحدث مع غزة "فنحن نسمع عن صفقة أسرى عن طريق قناة الأقصى".

وأشارت القناة الثانية إلى أن الانباء التي أوردتها قناة الأقصى التابعة لحماس صباح اليوم عن وجود اتصالات حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فاجأة وزراء الكابينت، مؤكدة بأن وزراء الاحتلال لا علم لهم بما نقلته فضائية الأقصى.

فيما قالت عائلتي الجنديين الإسرائيليين المأسورين لدى حركة حماس في غزة، هدار غولدن وارون شاؤول: "الحديث يدور عن اسفين انتخابات يبثه نتنياهو قبيل الانتخابات".

وذكرت القناة الثانية بان نتنياهو لم يعقد أي جلسة للكابينت منذ اطلاق الصاروخين تجاه منطقة هشارون أو بعد انتهاء مليونية الأرض والعودة السبت الماضي، لافتةً إلى أن الإسرائيليين سمعوا بوقف اطلاق النار بين غزة و"إسرائيل" عن طريق الإعلام الفلسطيني وحكومتهم لم تصدر أي بيان رسمي بشأن وقف النار.

وبينت القناة الثانية، أن نتنياهو ألغى جلسة الكابنيت التي كان من المتوقع عقدها غداً الأربعاء بسبب جلسة لحزب الليكود لبحث مسألة الجولان السوري، فيما لم يُحدد أي موعد لعقد جلسة قادمة للكابينت.

من جهتها قالت وزيرة إسرائيلية في الكابينت أيليت شكد: "صفقة تبادل أسرى مع حماس تعتبر شرط مركزي وأي اجراء يتخذ لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع قبل إعادة جنودنا غير مقبول مطلقاً، منتقدة نتنياهو لرفضه عقد جلسة للكابينت.

اما وزير الكابينت اريه درعي قال:" ليس لدي علم حول وجود صفقة بشأن تبادل الأسرى مع حماس، وجلسة للكابينت لم تعقد بعد حتى نعرف بالصفقة".

فيما قال وزير الكابينت يؤاف غلنت: "إعادة غولدن وشاؤول هو مطلب ضمن اتفاق يتم الموافقة عليه، والأمر لا زال معقدا".