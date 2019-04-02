الجهاد: معركة جنين جسدت الوحدة الوطنية الحقيقية بين أبناء المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن معركة جنين البطولية، جسدت الوحدة الوطنية الحقيقية من خلال الاشتباك والمواجهة واقتسام السلاح والرصاص بين رفاق الدرب من أبناء المقاومة في كل الفصائل..

وحيا الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم، في الذكرى السابعة عشر لملحمة ومعركة جنين البطولية، أرواح أولئك الذين لقنوا العدو درساً قاسياً في أزقة وشوارع المخيم، لروح الشهيد القائد محمود طوالبة والشهيد القائد أبو جندل وكل شهداء المخيم الأبطال، ولأسرى معركة جنين الشهيد القائد ثابت مرداوي، والشيخ جمال أبو الهيجا، ولشيخ المخيم ووالد الشهداء الشيخ بسام السعدي، والتحية للمخيم الذي لازال شوكة في حلق الاحتلال..

وشدد البريم، على أن معركة جنين محطة مهمة من محطات جهاد ومقاومة شعبنا الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني، تحولت إلى مدرسة في النضال والثورة لشباب ورجال المقاومة ولثوار فلسطين..

وأوضح، أن العدو دفع ثمناً كبيراً من حياة جنوده وضباطه حين حاول أن يقتحم المخيم ، ولا زال ثوار الضفة على عهد أبطال المخيم يربكون العدو ويحولون حياة المستوطنين إلى جحيم.