توصيات بعدم المغالاة في المهور في ظل الظروف الراهنة

أوصى مشاركون في ورشة عمل حول ضوابط الزواج السعيد في الشريعة الإسلامية نظمتها كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بضرورة عدم المغالاة في المهور, و الانجرار خلف العادات والتقاليد فارغة المضمون.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ورشة العمل بحضور ومشاركة مدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل و نخبة من مخاتير ووجهاء محافظة الشمال وممثلين عن تعليم شمال غزة ولجان الإصلاح ومحاضرو الكلية.

كما طالب المشاركون الوعاظ والخطباء الى الحديث عن محظورات الزواج والعمل على تطبيق ما نص عليه شرعنا الحنيف في موضوع الزواج, الى جانب ترشيد نفقات الزواج ما أمكن والاقتصار على الأساسيات, و توعية المقبلين على الزواج بالصبر والتحمل لأعباء الحياة الزوجية من خلال دورات علمية في فقه الأسرة.

وتحدث د. الطويل عن أهمية اللقاء ومكانة الزواج في الإسلام ومدى الانضباط والالتزام بشروط الشريعة الإسلامية التي تكفل سعادة الأسرة, منوهًا الى إدارته تهدف من خلال هذه الورشة الى وضع ضوابط تضمن السعادة الزوجية والحياة الكريمة, بين الزوجين.