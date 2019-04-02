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نيابة رام الله تصدر بياناً حول مقتل الشاب محمود الحملاوي من غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:06 - 02 ابريل 2019
محمود الحملاوي1 محمود الحملاوي1
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قالت النيابة العامة في رام الله اليوم الثلاثاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في قضية وفاة الموقوف محمود رشاد محمود الحملاوي بتاريخ 27/3/2019 الذي توفي في مكان توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها انتقلت النيابة العامة فور حدوث الوفاة للكشف على الجثة وبذات الوقت الكشف على مكان التوقيف وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن.

وأكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات وان أي إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وهي غير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص -النيابة العامة.

وكانت قضية الحملاوي، قد أخذت صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت العائلة في فيديو مصور أجهزة أمن السلطة بتعذيب نجلها حتى الموت بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي.

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