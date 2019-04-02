الاحتلال يهدم منزلين في بيت جالا ومخيم شعفاط

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال رافقها الجرافات، اقتحمت منطقة بير عونة وسط اجراءات وتدابير أمنية مكثفة، من خلال اغلاق المنطقة ومنع المواطنين من الوصول اليها.

وأضاف بريجية، أن الجرافات شرعت بهدم منزل المحامية باسمه عيسى المكون من ثلاثة طوابق، بحجة عدم الترخيص، مشيرا الى أن المنطقة ذاتها تتعرض منذ فترة الى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخلله هدم عدد من المنازل واخطار أخرى، بهدف تفريغها من أصحابها.

كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية وتساندها طائرة مروحية، اليوم الثلاثاء، مبنى سكنياً من طابقين في الحارة التحتا بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

ويعود المنزل لعائلة حوشية المقدسية، بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يفصل مخيم شعفاط عن مستوطنة "بسجات زئيف".