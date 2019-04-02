العالول يكشف تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة

أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك تعثراً في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية على الإطلاق.

وقال العالول في تصريحات لموقع "دار الحياة": "إن الحكومة جاهزة وتنتظر اعتمادها من الرئيس محمود عباس فور عودته من المشاركة في القمة العربية التي عقدت في تونس.

وبين العالول، أن معظم الوزراء سيتم تغييرهم لأن هذه الحكومة تقودها حركة فتح وستكون أقرب للشارع، موضحاً أن هناك توصيات من حركة فتح أن الاختيار للوزراء يكون أقرب لشخصيات عملية وميدانية .

وأضاف العالول: إن الحكومة فصائلية تقودها فتح بمشاركة من الفصائل من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة في ظرف استثنائي، وليس شرطاً أن كل فصيل يشارك، لقد فتحنا مشاورات وأجرينا مشاورات مع كل الفصائل بعضها لا يريد والآخر تحفظ.

وتابع: "ليس صحيحا أن هذه الحكومة ستكرس الانقسام لأنها ليست حكومة وفاق وطني والانقسام إنهائه لم يكن جاهزاً تماماً وقائماً، حتى نقول أن هذه الحكومة تعزز الانقسام لقد بذلنا جهداً كبيراً من أجل إنهاء الانقسام وما زلنا نبذل جهد كبير وتوجه لهم الدعوات ربما الأجواء غير متاحة الآن لكن التحديات كبيرة.

وأضاف: إذا ظلت حماس متورطة في صفقة القرن سيكون هناك اجراءات حاسمة وفق ما قاله الرئيس أبو مازن في خطاب القمة .

وبين نائب رئيس حركة فتح أن هناك اجراءات سيتم اتخذها لإعادة النظر في شكل التعاون في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع "إسرائيل" وسيتم اعادة النظر في كل الاتفاقات بما فيها التنسيق الأمني.