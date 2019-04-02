تفاصيل موعد واعداد القسائم الشرائية من قطر

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم: إن برنامج الأغذية العالمي، رفع الخصم عن "القسيمة الغذائية" لحوالي 20 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات التي يقدمها البرنامج استجابة لمطالبات الوزارة.

وأوضح إبراهيم، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن قيمة "القسيمة الغذائية" أصبح منذ يوم أمس، 10 دولارات بدلًا من 8 دولارات، بعد رفع البرنامج العالمي "الخصم" الذي استمر لشهرين.

وبخصوص القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر، أكد إبراهيم أن مواعيد صرفها لـ120 ألف أسرة، سيعلن عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية "لم تُصدر أي روابط بخصوص القسائم الشرائية الممولة من قطر"، داعيًا الجمهور لعدم التعامل مع أي روابط أو إعلانات بخصوص هذا الموضوع تحسبًا من تعرضهم للاستغلال والابتزاز.