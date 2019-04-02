ما حقيقة وجود صفقة تبادل للأسرى بين حماس و"إسرائيل"..؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" ليست على جدول أعمال محادثات التهدئة في هذه المرحلة.

وكانت قناة القدس الفضائية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن هناك ترقب لصفقة تبادل أسرى على وقع التهدئة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مبينة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة.

من جهته قال وزير شؤون الاستخبارات "الإسرائيلية يسرائيل كاتس" إنه لا علم له بذلك.

وأضاف، أن هذه المسألة غير مطروحة على جدول الأعمال، واصفاً هذا النبأ بالكاذب.

ولم يستبعد الوزير "كاتس" العودة إلى سياسية استهداف كبار النشطاء الفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال الوزير الإسرائيلي "يؤاف غلانت" أن إعادة رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين هي مطلب "إسرائيلي" وجزء من الاتفاق المتبلور ولكنه وصف المفاوضات بهذا الشأن بمعقدة ، مستبعدا إتمام صفقة التبادل في القريب العاجل.

وتحتجز "حماس" منذ عام 2014 أربعة إسرائيليين بينهم جنديان لم يعرف حتى اليوم مصيرهم، وترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كان المحتجزون على قيد الحياة.

وتطالب "حماس" بضرورة إطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط" الذين تمت إعادة اعتقالهم، مقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وأبرمت الحركة في أكتوبر / تشرين الأول 2011 صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لديها.

لكن إسرائيل أعادت في يونيو / حزيران 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.