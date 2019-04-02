محكمة "إسرائيلية" تقرر تأجيل هدم منزلي البرغوثي وارفاعية

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تأجيل هدم منزلي البرغوثي وارفاعية في الضفة الغربية بعد صدور قرار عسكري بذلك.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار صدر بتأجيل هدم منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر قرب رام الله، كما تقرر تأجيل هدم منزل الشاب الأسير عرفات ارفاعية في الخليل.

وأوضحت أنه تم تأجيل قرار الهدم لمدة 48 ساعة بعد التماسات قدمت للمحكمة من قبل عائلتي البرغوثي وارفاعية. مشيرة إلى أن هذا الإجراء روتيني وسينفذ القرار في وقت لاحق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتهم البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب عوفرا. فيما تتهم ارفاعية بقتل مستوطنة قرب القدس.