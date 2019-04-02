5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله، الأسير هيثم المتفق خليل حمدان (38 عامًا) المعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مجد محمود أحمد زيادة (35 عامًا) المعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير منير عبد الله مرعي مرعي (40 عامًا) من مدينة نابلس المعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير عز الدين محمد صالح عطار(34 عامًا) من مدينة طولكرم والمعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 21 عامًا، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير دفاع نايف أحمد أبو عاذرة (32 عامًا) من بلدة بيت حانون شمال القطاع المعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 27 عامًا، وأمضى 11 عامًا في السجون.