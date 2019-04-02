الاحتلال يعتقل الشيخ حسن يوسف ويستدعي رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي

شنت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت وداهمت منزل رئيس بلديتها عبد الكريم زبيدي وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (64 عاما) من منزله ببلدة بيتونيا.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ يوسف في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال استمر عشرة شهور.

وأمضى يوسف قرابة عشرين عاما في سجون الاحتلال، ويعاني من عدة أمراض مزمنة كارتفاع الضغط ومرض السكري.

واستجوبت قوات الاحتلال الليلة الماضية مواطنين ونكلت بهم على مدخل بلدة كفر قود جنوب مدينة جنين كما انتشرت في مناطق أخرى في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال تمركزوا على مدخل كفر قود واعتلوا سطح بناية في المنطقة من أجل مراقبة المنطقة وأوقفوا مواطنين ونصبوهم في العراء لفترات وحققوا معهم ميدانيا.

كما نصبت حاجزا قرب مصنع كنعان في بلدة برقين غرب جنين وانتشرت في المنطقة حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وداهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية ما أوقع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف ومتعمد وسط البلدة أوقع عديد إصابات بالاختناق.

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل عزون وتشويش حركة الدخول والخروج من البلدة في ظل مواجهات يومية تشهدها البلدة.