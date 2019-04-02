شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات فجراً في مخيم قلنديا

استشهد صباح اليوم الثلاثاء ، الشاب " محمد علي عدوان" بعد إصابته خلال مواجهات أندلعت في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام الاحتلال للمخيم فجرا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، شارع المطار، وقامت بمحاصرة منزل لتنفيذ اعتقالات قبل أن يتصدى لها الشبان وتندلع مواجهات استمرت لساعات، أصيب خلالها ثلاثة شبان، أحدهم الشهيد محمد، بعد إطلاق الرصاص الحي والمباشر باتجاهه.

وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال قاموا باعتقال الشهيد محمد بعد إصابته وسحله لمسافة طويلة وهو ينزف ودون تقديم العلاج له.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن استشهاد محمد بعد ساعتين من اعتقاله، وقامت بتسليم جثمانه على حاجز قلنديا القريب حيث نقل إلى مجمع رام الله الطبي، فيما نعت مساجد المخيم الشهيد وقالت إنه أعدم بدم بارد.

وخلال الاقتحام أعتقلت قوات الاختلال ثلاثة أشقاء وهم "إبراهيم ورجب ويوسف نعمان مطير" بعد محاصرة منزلهم وتفتيشه بالكامل.