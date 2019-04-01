ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد تطالب بمحاسبة قتلة المواطن الحملاوي في سجون الوقائي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:49 - 01 ابريل 2019
عناصر الاجهزة الامنية في الضفة الغربية عناصر الاجهزة الامنية في الضفة الغربية
مشاركة

طالبت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، بمحاسبة المعتدين غدرا على الشاب محمود الحملاوي والمتسببين بقتله في سجون الأمن الوقائي في الضفة الغربية. وأعربت عن تعازيها ومواساتها وتضامنها مع عائلته المكلومة.

وقالت الحركة في بيان لها، تابعنا بألم شديد شهادات عائلة الشاب المغدور محمود رشاد الحملاوي، الذي وصل عائلته جثة هامدة، إثر الاعتداء البشع عليه من قبل عناصر يعملون في جهاز الامن الوقائي في رام الله، ومن ثم إيداعه في سجن بيتونيا التابع لجهاز الامن الوقائي حتى وفاته.

وأضافت الحركة، أن هذا الحادث هو جريمة مكتملة الأركان، معربة عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي، مطالبة بمحاسبة المعتدين والمتسببين بمقتل الشاب الحملاوي.

متعلقات