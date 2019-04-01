الجهاد تطالب بمحاسبة قتلة المواطن الحملاوي في سجون الوقائي

طالبت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، بمحاسبة المعتدين غدرا على الشاب محمود الحملاوي والمتسببين بقتله في سجون الأمن الوقائي في الضفة الغربية. وأعربت عن تعازيها ومواساتها وتضامنها مع عائلته المكلومة.

وقالت الحركة في بيان لها، تابعنا بألم شديد شهادات عائلة الشاب المغدور محمود رشاد الحملاوي، الذي وصل عائلته جثة هامدة، إثر الاعتداء البشع عليه من قبل عناصر يعملون في جهاز الامن الوقائي في رام الله، ومن ثم إيداعه في سجن بيتونيا التابع لجهاز الامن الوقائي حتى وفاته.

وأضافت الحركة، أن هذا الحادث هو جريمة مكتملة الأركان، معربة عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي، مطالبة بمحاسبة المعتدين والمتسببين بمقتل الشاب الحملاوي.