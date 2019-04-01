مخطط "إسرائيلي" لتوطين ربع مليون مستوطن بالجولان المحتل

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن قيام حكومة الاحتلال ببلورة خطة استيطانية، تهدف إلى توطين ربع مليون مستوطن يهودي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية اليوم الاثنين، إن الخطة سيجري تنفيذها على مدار ثلاثة عقود من الزمن بالتزامن مع مرور مائة عام على تأسيس الدولة العبرية.

ووفقا للإذاعة تشمل الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في أسبوع، بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة.

كما سيتم زيادة عدد المستوطنين في مستوطنة "كاتسرين" بثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين (مستوطنتين) جديدتين، إلى جانب خلق فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة.

وأشارت إلى أن الخطة وضعت بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومجلس الجولان الإقليمي الاستيطاني ومجلس مستوطنة "كاتسرين" وحركة "اور" الاستيطانية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أسبوعين إعلاناً يعترف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

واحتلت "إسرائيل" ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقرر الـ "كنيست" الإسرائيلي في 14 كانون أول/ ديسمبر 1981 عبر ما يسمى بـ "قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497 وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".

ولتكريس قرار الضم الإسرائيلي عقدت الحكومة الإسرائيلية في نيسان/ فبراير من العام الماضي، أول اجتماع رسمي لها في الجولان السوري منذ احتلاله.