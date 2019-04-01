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مصرع طفلة بحادث سير جنوب قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 19:51 - 01 ابريل 2019
اسعاف في الخليل اسعاف في الخليل
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، في الضفة الغربية.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نجم عن تصادم مركبتين، وأدى لوفاة طفلة (عام ونصف)، مشيرا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابساته.

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